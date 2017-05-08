Делегация из МО впервые присоединилась к шествию памяти жертв Маутхаузена

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Побег из немецкого концлагеря в 1945 году организовал уроженец Люберец Николай Власов.

Жители стран Западной Европы ежегодно в первое воскресенье мая вспоминают узников концлагеря Маутхаузен. Делегации приезжают к памятникам жертвам фашизма из двух десятков стран. В этом году в шествии поучаствовали ветераны труда и бывшие узники концлагерей из Московской области, сообщил телеканал "360".

Миссия делегатов – почтить память красноармейцев, заключенных в "барак смертников" — 20-й блок Маутхаузена. Он представлял собой внутреннюю тюрьму. Узникам блока выдавали лишь четверть лагерного пойка, а в самих камерах не было ни нар, ни отопления. Именно оттуда готовил побег летчик-истребитель Николай Власов из подмосковных Люберец.

Власов попал в плен в 1943 году. Он возглавил группу советских офицеров, которые решили бежать из Маутхаузена. По доносу сам летчик был схвачен и сожжен заживо 27 января 1945 года, но другие красноармейцы не оставили мыслей о побеге. Из 500 участников за стену прорвались 300, а выжить удалось лишь 12 советским солдатам.

Пятая гимназия в Люберцах носит имя отважного летчика. Здесь создан музей, работу которого поддерживают старшеклассники. Они же работают в нем экскурсоводами, а также проводят в школе уроки мужества, на которых рассказывают историю Власова.

Его называют живой легендой: еще в 1941 он протаранил самолет противника и выжил, а спустя год забрал с места падения под шквальным огнем раненого товарища. Даже немцы, взяв Власова плен, проявили к нему уважение и позволили носить Звезду Героя.

На месте 20-го блока Маутхаузена у момента всего несколько венков, и все они от российского общественного фонда. Если спустя 72 года о подвиге красноармейцев помнят лишь несколько человек, то не исключено, что спустя несколько лет о них забудет весь мир.