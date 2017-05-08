Вертолет "доставил" жителям Химок пять тысяч писем с фронта

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Акция прошла в подмосковном городе впервые.

Активисты сбросили пять тысяч фронтовых писем времен Великой Отечественной войны с вертолета в подмосковных Химках. Об этом сообщил телеканал "360".

Памятное мероприятие состоялось в субботу, 6 мая, в центральном городском парке. В акции участвовали все желающие.

"Мы хотели сделать что-то необычное, что-то трогательное для наших жителей. И мы видим, как это проходит: живо, ярко, интересно – как и должны проходить настоящие праздники",- отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Акция по сбросу писем с воздуха прошла в Химках впервые и вызвала ажиотаж. Как отметили организаторы, на земле не осталось лежать ни одного письма. Взрослые люди и дети собирали исписанные листы по парку, чтобы не дать им превратиться в мусор.

Несовершеннолетние с особым вниманием читали строки из военных писем. Как подчеркнули организаторы, целью акции было напоминание юным поколениям о совершенных подвигах советских солдат и тыловиков.