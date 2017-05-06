Подмосковное Минэнерго призвало жителей соблюдать правила безопасности

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Быть особенно осторожными с электричеством в майские праздники призвали жителей Подмосковья в Министерстве энергетики региона, сообщил телеканал "360".

Правила безопасности особенно важно помнить тем, кто намерен провести выходные на природе. Быть внимательными при использовании спиннингов и удочек около линий элекропередач, не устраивать туристические стоянки вблизи высоковольтных линий и не запускать рядом с ними дроны и радиоуправляемые игрушки призвал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Особенно важно в этот период рассказать об электробезопасности детям, которые могут гулять одни, подчеркнули в министерстве.

"Расскажите ребенку, что категорически запрещается играть рядом с энергоустановками, линиями электропередачи и подстанциями, проникать на их территорию, открывать электрощитки, стрелять из рогаток по изоляторам на опорах и тому подобное. Объясните детям, что электрический ток может поразить не только при непосредственном контакте с частями электроустановок, но и по воздуху, через землю!" — говорится в предупреждении министерства.

Энергетики призывают граждан не приближаться к электрооборудованию и не проникать за ограждения на территории энергообъектов.