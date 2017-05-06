ОНФ проверил выполнение указа о повышении качества госуслуг в Подмосковье

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Проверка Общероссийского народного фронта (ОНФ) показала, что предоставление госуслуг в Подмосковье согласно президентскому указу об упрощении доступа в целом соответствует нормам, но требует некоторой доработки, сообщил телеканал "360".

"Стоит отметить, что в МФЦ по факту работают все окна, обеспечена доступность среды для инвалидов, практически отсутствуют очереди и везде можно воспользоваться помощью консультанта", — сообщил сопредседатель подмосковного штаба ОНФ Алексей Малый.

Но центрам определенно есть еще над чем поработать, чтобы соответствовать требованиям президентского указа.

"Особенно это касается услуг, оказываемых Федеральной службой регистрации, кадастра и картографии", — сообщили в подмосковном отделении ОНФ.

Многие жители региона не могут получить талоны в МФЦ на желаемые дату или время и вынуждены приходить в центры несколько раз. Также выявлены факты отказов МФЦ районов в регистрации договоров аренды недвижимости, расположенной в других районах области.