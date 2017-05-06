В Подмосковье открылась выставка "Памяти Великой Победы"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Художественная выставка "Памяти Великой Победы" 6 мая открылась в Сергиевом Посаде Московской области, сообщил телеканал "360".

В экспозицию включены работы девяти художников со всего Подмосковья, среди них есть и боевые офицеры, рассказал председатель Сергиево-Посадского отделения Союза художников Подмосковья Андрей Лысенко.

"Среди них есть как известные члены Союза художников, так и начинающие мастера, в экспозиции представлены и работы боевых офицеров", — отметил Лысенко.

На выставке можно увидеть картины Ольги Шараповой, Андрея Лысенко, Аллана Ранну, Павла Медведева и других. Представленные работы отображают не только батальные сцены, в экспозицию включены также пейзажи, портреты и натюрморты.