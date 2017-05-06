Более 3,5 тысячи спасателей будут дежурить в Подмосковье в День Победы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Во время празднования Дня Победы в Московской области за безопасностью будут следить более 3,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных отрядов. Об этом сообщил телеканал "360".

"Более 3,5 тысячи спасателей и пожарных и одна тысяча единиц спецтехники будет задействовано для обеспечения безопасности в местах проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы", — сказал зампред правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

Спасатели будут мониторить все площадки, на которых пройдут праздничные мероприятия. Особо проконтролируют места запуска салютов. В Московской области таких площадок оборудовано 88.