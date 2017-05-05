Глава Подмосковья поздравил ветеранов с 9 мая

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов региона с 9 мая. Об этом сообщил телеканал "360".

"День Победы объединяет людей самых разных взглядов, профессий, возрастов, поколений. С каждым годом он все дальше от нас по времени. Воспоминания фронтовиков и очевидцев становятся историей. Задача нашего поколения — не только сберечь память, а сохранить остроту восприятия", — прокомментировал Андрей Воробьев.

По словам главы Подмосковья, в области крупные города и сельские поселения награждаются званием "Населенный пункт воинской доблести" в третий раз. В этом году эту награду получили Звенигород, а также деревня Леоново Чеховского района и деревня Ленино Истринского района, поселок Колюбакино Рузского района и село Ярополец Волоколамского района.

Губернатор Московской области вручил орден Отечественной войны II степени участнику обороны Сталинграда Василию Смирягину. За ветерана награду получил его сын. Медалью "За отвагу" отметили Николая Глазкова. В 1942 году он героически спас с поля боя 19 раненых товарищей и уничтожил семь вражеских солдат. За ветерана награду также получил его сын.