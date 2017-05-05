В Подмосковье в День Победы пройдет более 50 спортивных мероприятий

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков рассказал, что в честь Дня Победы в регионе состоятся более 50 спортивных мероприятий. Об этом сообщил телеканал "360".

"В Подмосковье пройдет более 50 спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Отмечать настолько важный для нашей страны праздник по-спортивному — хорошая традиция, которую мы будем поддерживать", — прокомментировал Роман Терюшков.

Участники мероприятий смогут поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и теннис, а также принять участие в турнирах по легкой атлетике, боксу и дзюдо. Интеллектуалов ждут состязания по шашкам и шахматам.