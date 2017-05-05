Подмосковные энергетики подготовились к пожароопасному сезону

Сотрудники МЧС тушат пожар во время учений в Приморском крае. Архивное фото

Сотрудники МЧС тушат пожар во время учений в Приморском крае. Архивное фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Подмосковный министр энергетики Леонид Неганов рассказал, что региональные энергетики уже подготовились к пожароопасному сезону. Об этом телеканалу "360".

Специалисты патрулируют проходящие через лесные массивы линии электропередач и газопроводы. Это необходимо для того, чтобы вовремя найти и устранить лесные пожары.

По словам Леонида Неганова, схемы связи с пожарными подразделениями, службами МЧС и подмосковными лесхозами налажены. Пожарная техника находится в рабочем состоянии.

"Проведена очистка территорий от сухой травы, огнезащитная обработка и окапывание деревянных опор, утилизация порубочных остатков, валежника и других горючих материалов в охранных зонах линий электропередачи", — рассказал Леонид Неганов.