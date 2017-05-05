В Подмосковье стартует операция по предупреждению сброса мусора "Засада"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Госадмтехнадзор Московской области запускают операцию "Засада", чтобы во время дачного сезона не допустить распространению мусора на автобусных остановках и обочинах дорог. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного подмосковного инспектора Татьяны Витушевой.

"Операция будет проводиться по воскресным дням. Именно в эти дни люди возвращаются в город и вывозят с собой скопившийся мусор. Эти пакеты с отходами часто не доезжают до мусорных контейнеров и их нередко можно увидеть на автобусных остановках, обочинах дорог или под кустом на опушке леса. Во всех таких проблемных местах и будут устанавливать засады административно-технические инспекторы Подмосковья", — отметила Татьяна Витушева.

По словам руководителя Госадмтехнадзора Московской области, в последние годы количество неофициальных свалок сокращается, потому что садовые товарищества начали заключать договоры на вывоз мусора.