В Подмосковье благоустроят 130 дворов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. 130 дополнительных дворов, за которые голосовали жители на интернет-портале "Добродел", благоустроят в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"По итогам прошедшего в апреле голосования, в котором приняло участие более 66 тысяч жителей Подмосковья, в программу комплексного благоустройства на 2017 год дополнительно включено еще 130 дворов", — прокомментировал Дмитрий Пестов.

Как отметил Дмитрий Пестов, в каждом городском округе Подмосковья благоустроят по два двора, а в районах — по одному.

"В общей сложности в текущем году планируется комплексно благоустроить около 1,4 тысячи дворов. Ремонтные работы будут проводиться на детских площадках и парковочных местах. Также специалисты приведут в порядок освещение, озеленят дворы, установят контейнеры для сбора мусора и информационные стенды", — отметил Дмитрий Пестов.