В велогонке "Пять колец Москвы" поучаствовали 9 подмосковных спортсменов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Руководитель Минспорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что в международной велогонке "Пять колец Москвы" приняли участие более 100 спортсменов из России, Польши, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Нидерландов. Московскую область представляли девять спортсменов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя Минспорта Московской области Романа Терюшкова.

"За пять дней этого популярного велозаезда спортсмены преодолеют 600 километров по дорогам столицы России. Московская область, где велоспорт также хорошо развит, тоже будет представлена. В составе сборной России будут стартовать уже известные подмосковные спортсмены Владислав Дуюнов, Игорь Фролов и Юрий Трофимов. Также, отдельным зачетом выступит команда Московской области из шести спортсменов", — прокомментировал Романа Терюшкова.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья, впервые в этом году в международном мероприятии приняли участие два паравелосипедиста. На старт также вышли клуб "Газпром-РусВело" (U-23) и подмосковные команды, а также звезды велоспорта Юрий Трофимов, Николай Черкасов и Александр Куликовский.