В Подмосковье начался сезон фонтанов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал, что в регионе начался сезон фонтанов. Об этом сообщил телеканал "360".

"Помимо работ по благоустройству парках и мест отдыха региональных жителей в нескольких подмосковных районах заработали городские фонтаны, которые являются неотъемлемым элементами уличного декоративного оформления и комфортной городской среды", — рпрокомменитровал Евгений Хромушин.

Сейчас в подмосковных районах находятся более 700 фонтанов и других водных устройств. Некоторые из них выполнены по современным технологиям и имеют уникальные характеристики.

"В Подмосковье доминируют традиционные фонтаны, тем не менее в последнее время стали появляться современные сооружения, к примеру, в Подольске и Мытищах с мая начали работать и модерновые светодинамические фонтаны с танцующими струями и с подсветкой", — отметил Евгений Хромушин.