В Подмосковье нашли около 1,2 тысяч нарушений правил парковки

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Госадмтехнадзор Московской области обнаружил, что владельцы автомобилей 1 190 раз неправильно паркуются. Они заезжают на газоны и детские площадки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного инспектора Подмосковья Татьяны Витушевой.

Подмосковные инспекторы сфотографировали нарушение и направили ГИБДД, чтобы установить владельца транспорта. Всех нарушивших правила парковки привлекут к административной ответственности. По словам руководителя Госадмтехнадзора, больше всего нарушений выявлено в Балашихе и Красногорске.

"В ряде случаев удавалось установить нарушителя на месте. В этом случае хозяевам машин инспекторы выдавали предписания об устранении административного правонарушения. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей с начала 2017 года составила около 2,5 миллионов рублей", — прокомментировала Татьяна Витушева.