В Подмосковье увеличится количество официальных пляжей

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Количество официальных пляжей в Московской области увеличится. Об этом сообщил телеканал "360".

Подмосковные пляжи будут патрулировать не только полиция и спасатели, но и беспилотники. Все это делается для большей безопасности в летних зонах отдыха.

По словам зампреда подмосковного правительства Дмитрия Пестова, к 1 июня все пляжи должны быть готовы к купальному сезону.

В этом году трагедий удастся избежать, благодаря спасателям и медперсоналу. Они будут дежурить на официальных пляжах Московской области.