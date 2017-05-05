В Подмосковье на организацию детского отдыха потратят около 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 350 тысяч ребятишек отправятся этим летом в детские лагеря Московской области в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда подмосковного правительства Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Подмосковье на детскую оздоровительную кампанию из консолидированного бюджета выделено порядка 1,5 миллиардов рублей", — прокомментировала Ольга Забралова.

Как отметила Ольга Забралова, в Подмосковье откроются около 100 загородных лагерей отдыха.

"Также на базе подмосковных школ планируется открыть около 1,1 тысяч лагерей с дневным пребыванием детей. Подмосковные ребята также будут отдыхать на море", — добавила Ольга Забралова.

По словам министра социального развития Подмосковья Ирина Фаевская, на краснодарских и крымских побережьях отдохнут около восьми тысяч детей из области, которые находятся в трудной жизненной ситуации.