Воробьев рассказал о планах по расселению из аварийного жилья в регионе

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказало планах по расселению бараков в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас реализуется программа по расселению бараков. Мы расселили 220 тысяч квадратных метров, а сейчас планируется около 270 тысяч", — прокомментировал Андрей Воробьев.

По информации Министерства строительного комплекса Московской области, власти региона досрочно справились с программой по расселению жилья. За три года расселили 14 650 жителей.

В 2016 году Подмосковье стало реализовывать новую масштабную программу, которая рассчитана на ближайшие три года. За это время из ветхого жилья планируют расселить 16 196 человек.