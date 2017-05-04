Народный фронт проверил военные мемориалы в Подмосковье

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили 89 мемориалов "Вечный огонь" в Подмосковье в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации общественников, 16% подмосковных памятников находятся в ненадлежащем состоянии. Большое количество мемориалов в плачевном состоянии — в Рузе и Лобне, а также в Серпуховском и Раменском муниципалитетов.

"Вышеуказанные ситуации являются недопустимыми, особенно в преддверии празднования Дня Победы, но мы обнаружили и ухоженные мемориальные комплексы "Вечный огонь". Они находятся в Реутове, Бронницах, Домодедове, Жуковском, Луховицах и Одинцове, а также в Пушкинском и Волоколамском районах", – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Владимир Рабеев.

Как отметил Владимир Рабеев, многие мемориальные комплексы пострадали от вандализма и погодных условий. Также общественники зафиксировали сколы и трещины на облицовочной плитке памятников.