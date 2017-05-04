Более 23 тысяч граждан первично обратились в центры здоровья за три месяца

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Более 23 тысяч подмосковных жителей первично обратились в центры здоровья за три месяца 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В центры здоровья могут обращаться не только жители Подмосковья, но и любой российский гражданин при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Центры оснащены современной диагностической аппаратурой, с помощью которой врачи оценивают состояние здоровья", — рассказала Ольга Забралова.

Как отметила зампред Подмосковья, у обследованных пациентов обнаружили различные факторы риска или функциональные отклонения.

"В Подмосковье работают пять передвижных медицинских комплексов, в которых можно пройти те же обследования, что и в стационарных центрах. За первые три месяца года с их помощью обследовано около 700 жителей сельской местности Московской области", — добавила Ольга Забралова.