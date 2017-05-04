Подмосковные жители отправили более семи тысяч жалоб на портал "Добродел"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жители Московской области отправили более семи тысяч жалоб на интернет-портал "Добродел" за прошлую неделю. Они возмущались отсутствием чистоты и порядка в регионе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой.

Подавляющее большинство заявок поступило из Балашихи, а также Солнечногорского и Одинцовского муниципалитетов. Чаще всего жители выказывали свое недовольство по поводу неработающих фонарей, нарушений правил уборки дворов и несанкционированных навалов мусора.

"По поступившим обращениям осуществлена уборка 977 дворов и территорий, восстановлено освещение дворов по 101 адресу и ликвидировано 696 свалок и навалов мусора. Кроме того, восстановлен 131 игровой элемент на детских площадках, демонтировано 53 рекламные конструкции и ликвидировано 14 самовольно установленных ограждений", — рассказала Татьяна Витушева.

По словам главного инспектора Московской области, в настоящее время уже ликвидировали 11 аварийных деревьев, эвакуировали два бесхозных автомобиля и провели ямочный ремонт 151 фрагмента внутридворовых проездов. Кроме того, представители надзорного ведомства установили 28 ограждений, которые не позволят заехать на газон или детскую площадку.