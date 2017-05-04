Подмосковные жители в Яндекс-картах могут узнать о местах экобоксов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Подмосковные жители могут узнать о местоположении экобоксов для опасных отходов с помощью Яндекс-карт. Для этого необходимо набрать в поисковом поле запрос "экобокс". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковной Минэкологии Александра Когана.

"В прошлом году через экобоксы жители Подмосковья сдали 33 тонны батареек, более полумиллиона люминисцентных ламп. Это токсичные отходы, которые нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Уверен, что с помощью яндекс-карт больше жителей узнают о том, где находится ближайший экобокс и меньше таких предметов попадет в обычные мусорные контейнеры и мусоропроводы", — прокомментировал Александр Коган.

В настоящее время услугой могут воспользоваться только жители Московской области. Представители всероссийского проекта "Экобокс" заявили, что в регионе установят более полутысячи эко-контейнеров. Заявки на установку экобоксов принимаются на официальном сайте экобокс.рф.