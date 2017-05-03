Комлесхоз напомнил о правилах пожарной безопасности в лесах Подмосковья

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комлесхоз Московской области напомнил региональным жителям о правилах пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного комитета.

Представители подмосковного комитета заявили, что нарушителей будут наказывать административным штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей. С должностных лиц будут требовать возмещение ущерба природе в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а с юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По статистике Комлесхоза, с начала года специалисты уже выписали 391 протокол. Это на 29 протоколов выше, чем в 2016 году.