Главгосстройнадзор в Подмосковье выдал около 120 ЗОСов с начала года

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора выписали 119 заключений о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации построенным, реконструированным объектам капстроительства с начала 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы надзорного ведомства Московской области Руслана Тагиева.

"Специалисты выдали девять заключений о соответствии построенным, реконструированным объектам капстроительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Из них пять заключений выдано жилым домам, три – социальным объектам, одно – промышленному зданию", — рассказал Руслан Тагиев.

Как отметил руководитель надзорного ведомства Подмосковья, жилые дома имеют 173 тысячи квадратных метров, а нежилые объекты – 26 тысяч квадратных метров.