Пятьдесят детских садов и школ приведут в порядок в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. 38 детских садов и 12 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Подмосковье выделено около 840 миллионов рублей на капитальный ремонт детских садов и 370 миллионов рублей – на капремонт школ", — рассказал Ольга Забралова.

По словам первого зампреда, программа рассчитана на несколько лет. В этом году ремонт проведут в школах в Можайском, Наро-Фоминском и Воскресенском и Луховицком районах, а также в Люберцах.

"В настоящее время в регионе работают более 1,4 тысяч школ, в которых обучается 758 тысяч детей, и более двух тысяч детских садов(включая частные), которые посещают 385 тысяч детей", — отметила Ольга Забралова.