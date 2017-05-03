Более 1,2 тысяч нарушений чистоты устранили в Московской области

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Специалисты подмосковного Госадмтехнадзора обнаружили 1 252 нарушения чистоты и порядка, из них 1 206 ранее выявленных нарушений ликвидированы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного инспектора Московской области Татьяны Витушевой.

"По предписаниям за неделю ликвидировано 18 свалок и навалов мусора, убрано 280 участков городских территорий и вывезено более 639 кубометров мусора", — рассказала руководитель надзорного ведомства Подмосковья.

За неделю специалисты надзорного ведомства выявили 15 мест проведения земляных работ без ордеров, 22 нарушения в состоянии объектов наружного освещения и 382 случая неправильной парковки автомобилей. Госадмтехнадзор также устранил 34 нарушения тишины и покоя.

"Ежегодно в апреле проводится целевая проверка "Мемориал", направленная на наблюдение за состоянием и содержанием мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений. Инспекторы проверили 72 объекта и выявили 47 правонарушений. В результате 45 ранее выявленных правонарушений ликвидированы", — добавила главный инспектор Московской области.

Как отметила Татьяна Витушева, за нарушения чистоты и порядка к ответственности привлекли администрации 11 городских округов, 19 городских и сельских поселений и шести районов.