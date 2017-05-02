Спортсмены из МО выиграли золотые медали на чемпионате России по стрельбе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Спортсмены Московской области выиграли золотые медали на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия и серебряные медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минспорта.

В соревнованиях в составе сборной Московской области участвовали воспитанники регионального центра олимпийских видов спорта Антон Аристархов и Маргарита Ломова. Они привезли "золото".

Мария Иванова, Полина Хорошева и Дарья Болдинова в командном упражнении также показали хороший результат. Подмосковных спортсменов отметили серебряными медалями.