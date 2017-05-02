Смертность от онкологических новообразований в Подмосковье сократилась

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Смертность от онкологии сократилась на 29,8% в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

"За три месяца 2017 года от онкологических новообразований умерло на 1 196 человек меньше чем за аналогичный период прошлого года", — рассказала Ольга Забралова.

В настоящее время на завершающей стадии находится строительство онкорадиологических центров в Балашихе и Подольске. Медицинские учреждения возводят в рамках государственно-частного партнерства. Губернатор Подмосковья уже осмотрел онкодиспансер в Балашихе.

"Ввод новых объектов, использование современного медоборудования врачами при диагностике и лечении, работа квалифицированных кадров способствуют повышению ранней выявляемости и снижению смертности от онкологических заболеваний", — отметила Ольга Забралова.