В Подольске арестовали приезжего из Украины, распростравшего метадон

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции арестовали 27-летнего мигранта в подмосковном Подольске. Его подозревают в распространении метадона, который он получал из Украины. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Московской области.

По информации следствия, 27-летний житель Харьковской области сначала обслуживал теплосети, а потом начал подрабатывать распространением синтетического наркотика.

Во время обыска в съемной квартире оперативники обнаружили два полимерных пакета и 112 свертков с метадоном внутри. Их общая масса превысила 500 граммов. Также правоохранительные органы опустошили три тайника с синтетическим наркотиком.

Против мигранта возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские проводят необходимые работы, чтобы выйти на след курьера и начальницы подозреваемого, которая отдавала указания из Украины по телефону.