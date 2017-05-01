Фестиваль "Студенческая весна Подмосковья" собрал более 700 участников

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Более 700 человек приняли участие в фестивале "Студенческая весна Подмосковья — 2017". Об этом со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия сообщил телеканал "360".

Фестиваль стартовал в подмосковной Коломне 25 апреля и продолжился 26-28 апреля в Мытищах.

"На протяжении четырех дней фестиваля на площадке было задействовано более 700 человек: участники, болельщики, волонтеры и гости мероприятия", — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие 22 делегации из муниципальных образований Московской области. Жюри выбрало лучшие из 171 номеров в театральном, танцевальном и музыкальном направлениях, а также в оригинальном жанре и журналистике.

Финал подмосковного студенческого конкурса ознаменует гала-концерт, который пройдет 11 мая в Подольске. На сцену выйдут самые талантливые конкурсанты. Они выступят и получат награды.

Всероссийский фестиваль пройдет в Туле. На нем Подмосковье представит делегация из 36 студентов. Гала-концерт пройдет в Кремлевском дворце.