Более 400 килограммов старых батареек собрали на экофестивале в Подмосковье

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Более 400 килограммов старых батареек удалось собрать по итогам двухдневного экофестиваля, который прошел в Одинцове и Ногинском районе Подмосковья. Об этом со ссылкой на пресс-службу всероссийского природоохранного социального проекта "Экобокс" сообщил телеканал "360".

"За два дня участники акции, по данным специалистов проекта "Экобокс", собрали и отправили на дальнейшую демеркуризацию свыше 400 килограммов батареек", — говорится в сообщении.

Участники экофестиваля также могли сдать макулатуру, стекло, пластиковые изделия и опасные бытовые отходы.