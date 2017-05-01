Портал "Добродел" помог жителю Подольска добиться ремонта дороги

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мужчина из подмосковного Подольска оставил жалобу властям региона с помощью портала "Добродел" и добился ремонта дороги на улице 2-я Поселковая, которая находится в неудовлетворительном состоянии, сообщил телеканал "360".

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа рассмотрел жалобу и включил ремонт указанной дороги в план работ на следующий год.

"План работ на 2017 год сформирован, дорога по улице 2-я Поселковая будет предложена в перечень работ по ремонту автомобильных дорог на 2018 год", — ответил на запрос замглавы администрации городского округа Подольск Сергей Гусев.

Портал "Добродел" запустился в 2015 году и является эффективным каналом коммуникации между жителями Московской области и представителями власти. Любой может оставить свой запрос на сайте "Добродел" и в течение восьми дней получить на него ответ от компетентного органа.