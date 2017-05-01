В Московском регионе введен особый противопожарный режим

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Повышение температуры воздуха увеличило риск возникновения лесных пожаров, в связи с этим на территории Москвы и области с 1 мая ввели особый противопожарный режим. Об этом телеканал "360" сообщил со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 1 мая на всей территории региона вводится особый противопожарный режим", — сказано в официальном сообщении.

Видеокамеры будут прослеживать подмосковные леса, патрулированием будут заниматься 92 тысячи человек: пожарных, лесников, сотрудников МВД, волонтеров.

Контроль за пожарной безопасностью будет особенно усилен во время выходных и майских праздников, жителей Московского региона призывают не разводить костры в неположенных местах.

