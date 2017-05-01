Благоустроенный родник появится на территории церкви в Подмосковье

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Родник, обнаруженный на территории церкви Казанской иконы Божией матери в Рузе Московской области, облагородят для посетителей, сообщил телеканал "360".

"Родник, который мы здесь увидели на самом деле уникальный, он был засыпан, его не использовали и вот сейчас решили реанимировать, потому что идет реконструкция церкви", — рассказал министр экологии области Александр Коган.

На работы по реконструкции источника потребуется около миллиона рублей, для финансирования будут привлечены муниципальные и внебюджетные средства.

В планы министерства экологии региона на ближайшие 10 лет входит обустройство 758 подобных источников, расположенных по всей Московской области.