Губернатор Подмосковья высадил ели возле стелы памяти Зои Космодемьянской

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 апреля посетил стелу, установленную на месте гибели Зои Космодемьянской. Глава региона возложил цветы к памятнику и помог высадить возле него голубые ели, сообщил телеканал "360".

"Наша задача сделать так, чтобы сюда в музей приезжали и школьники, прежде всего, и, конечно же, родители, чтобы каждая семья своим долгом считала познакомиться с подвигом советского народа и этой хрупкой, но сильной девушки", — сказал Воробьев.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, ветераны войны, юнармейцы и местные жители.