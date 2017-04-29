В Подмосковье в акции "Лес Победы" приняли участие 100 тысяч человек

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Около 100 тысяч человек пришли на акцию "Лес Победы", которая прошла 29 апреля в Московской области. На центральной площадке в Истре собрались около семи тысяч человек. Об этом со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщил телеканал "360".

"Эта акция каждый год набирает обороты. Если в 2014 году вышло на акцию семь тысяч человек, то в этому году — больше 100 тысяч человек, на главной площадке в Истре — семь тысяч человек. Тысяча площадок в городах, в лесу, дети сажают лес, и мы хотим, чтобы это стало такой доброй традицией", — сказал губернатор.

В рамках акции на территории земель лесного фонда собирались высадить около 1,3 миллиона саженцев дуба, ели и сосны. Еще около 110 тысяч кустарников и деревьев планировалось посадить в населенных пунктах.