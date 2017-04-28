В Подмосковье с 1 мая введут особый противопожарный режим

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим введут в Подмосковье с 1 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Начинаются затяжные майские праздники, и в случае, если установится теплая и сухая погода, значительно возрастут риски возникновения природных пожаров. Поэтому в выходные и праздничные дни будет усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на всей территории региона", — рассказал Дмитрий Пестов.

Как отметил зампред подмосковного правительства, в области есть 1 372 места для проведения пикников. Разводить костры в таких зонах нужно в соответствии со всеми правилами безопасности.

"В преддверии пожароопасного периода в Московской области уже сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений: более 92 тысяч человек, около 10 тысяч единиц спецтехники", — отметил Дмитрий Пестов.