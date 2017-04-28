В Подмосковье к 2021 году появятся 230 школ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят еще 230 школ к 2021 году. Это позволит области войти в тройку лучших субъектов России по качеству образования. Об этом сообщил телеканал "360".

"Пока мы не входим в тройку лучших регионов по качеству образования, находимся на пятом месте. За следующие четыре года мы построим по программе президента 230 школ — это беспрецедентное количество образовательных учреждений, которые должны радовать не только по форме, но и по содержанию", — рассказал Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор Московской области, развитие качества образования в регионе является стратегической задачей. Для достижения поставленной цели Подмосковье перенимает опыт коллег со всего мира.

"Что касается качества образования — это стратегическая задача. Мы недавно встречались с директорами школ и начинаем цикл мероприятий, которые позволят нам все практики мира как европейских, так и азиатских коллег применять в Московской области", — добавил Андрей Воробьев.