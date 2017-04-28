МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев призвал местных жителей присылать фотографии проблемных дорог на сайт "Добродел". Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас большая программа, мы первые в стране научились фиксировать качество и объем ремонта дорог и после этого выделили дополнительные деньги. Если мы ранее ремонтировали 1,5 тысячи квадратных метров дорог, то в этом году прибавили еще 400 и попросили всех неравнодушных жителей сфотографировать и отправить нам координаты выбоин. Все дороги, которые пришлют нам жители, будут отремонтированы", — рассказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, после зимы региональные дороги часто пребывают в ненадлежащем состоянии.

"Поэтому наша задача обеспечить как ямочный ремонт, так и капитальный ремонт всех участков дорог. Сейчас, когда температура не опускается ниже пяти градусов днем и ночью начинается активная фаза дорожных работ. До того, как держится минус, не приступают. На дороги активно выходят только сейчас, потому что весна запоздала. Мы очень надеемся, что большинство городов Подмосковья все-таки не будут утопать в ямах, а будут иметь качественное покрытие, мы делаем все, чтобы такую систему обеспечить", — добавил Андрей Воробьев.