В Московской области прошли учения по ликвидации торфяных пожаров

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Учения по ликвидации торфяных пожаров прошли в Московской области. Огнеборцы отработали несколько вариантов ЧП и раздали подмосковным жителям памятки о правилах поведения в подобных ситуациях. Об этом сообщил телеканал "360".

"Сегодня мы полностью обеспечиваем защиту лесов камерами видеонаблюдения. Это дает возможность даже при появлении дыма сразу направить туда силы и средства", — рассказал зампред подмосковного правительства Дмитрий Пестов.

Противопожарный режим введут в Московской области с 1 мая. Спутники и авиация будут следить за подмосковными лесничествами. Подобные меры безопасности помогли сократить число пожаров на 27% за последний год.

"Часть мероприятий профилактических была проведена осенью. В том числе опашка населенных пунктов, которые прилегают к лесному массиву. Вопросы, связанные с оповещением населения. В Шатурском районе она на высоком уровне", — отметил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.