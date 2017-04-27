Компенсационные автобусы на Ярославском направлении будут ходить до 29 июня

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Компенсационные автобусы на маршрутах Ярославского направления будут ходить в Подмосковье до 29 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу автотранспортного предприятия "МОСТРАНСАВТО".

Три автобуса из Королевского и Щелковского филиалов предприятия "МОСТРАНСАВТО" будут перевозить жителей Ивантеевки, Фрязино и Щелково. Проходить в автобусы пассажиры будут по билетам компании "Центральная ППК".

Необходимую информацию по расписанию компенсационных автобусов можно найти на официальном сайте "МОСТРАНСАВТО".