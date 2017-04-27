Подмосковье потратит почти четыре миллиарда рублей на подготовку к ЧМ-2018

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московская область продолжает усиленно готовиться к чемпионату мира по футболу 2018. В области запланировано 383 мероприятия, на которые выделили около четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного министра физической культуры и спорта Романа Терюшкова.

"Чемпионат мира по футболу 2018 — это важно мероприятие для нашей страны. Московская область представлена 17 тренировочными площадками, у нас будут базироваться ведущие мировые сборные. В рамках подготовки к футбольному празднику большая работа будет проведена по благоустройству городов, ремонту дорог, созданию туристических зон", — прокомментировал Роман Терюшков.

Как отметил министр физической культуры и спорта, в регионе отремонтируют фасады зданий, приведут в порядок уличное освещение и архитектуру, а также сделают пешеходные зоны.

"Значительные средства будут выделены на содержание дорог — в плане значится 60 мероприятий. Будут устранены все очаги аварийности, произведена замена остановочных павильонов, а также произведен ремонт дорожного полотна. В общественном пространстве организуют навигацию и информационные стенды на русском и на иностранном языке", — добавил Роман Терюшков.