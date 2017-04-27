В Подмосковье осудили экс-главу поселения за махинации на 700 млн рублей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бывший глава сельского поселения Константиновское Раменского района Подмосковья Вадим Приймак приговорен к девяти с половиной годам колонии за махинации с землей на 700 миллионов рублей, также осуждены его сообщники, сообщила в четверг пресс-служба главного следственного управления СК по региону.

В зависимости от роли они признаны виновными в создании организованного преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступных действий.

По данным следствия, Приймак, являясь главой сельского поселения Константиновское, в начале 2012 года создал преступное сообщество. В него также были вовлечены Михаил Домников, Анна Хайбуллина, занимающая должность начальника Раменского отдела ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Московской области, Андрей Соленов, работающий геодезистом, и предприниматель Михаил Ржевский.

Отмечается, что за время существования преступного сообщества Приймак и его соучастники совершили ряд преступлений, "связанных с незаконным оборотом земель лесного фонда Раменского района площадью не менее 36,5 гектаров общей стоимостью более 700 миллионов рублей, а также одно преступление, связанное с легализацией иного имущества".

"Приговором суда Приймаку назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Хайбуллиной – в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Ржевскому — в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Преступления были выявлены в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении Приймака, за которое он уже осужден к 3,5 годам лишения свободы.

В отдельное производство было выделено уголовное дело в отношении Соленова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а также в отношении Домникова и Пушилина, которые объявлены в розыск.

Работая над делом, следователи провели более 100 судебных экспертиз, добились возмещения в бюджет государства имущества стоимостью более 700 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 116 томов.