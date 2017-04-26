В Одинцовском районе 9 мая состоится масштабная акция "Бессмертный полк"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Одинцовского района Московской области Андрей Иванов рассказал, что патриотическая акция "Бессмертный полк" пройдет в подмосковном муниципалитете в День Победы. Об этом сообщил телеканал "360".

"Наша главная цель в этом году — уделить большое внимание молодому поколению, важно, чтобы молодые люди помнили о Великой отечественной войне. Мы хотим, чтобы наши дети "пропитались" духом патриотизма 9 мая, времени военного, пообщались с ветеранами", — рассказал Андрей Иванов.

Участники патриотического мероприятия пройдут от улицы Маршала Жукова до центральной площади города. Праздничное шествие завершится концертом.На нем выступит народная артистка России Лариса Голубкина.