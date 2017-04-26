Глава Клинского района победила в конкурсе "Менеджер года"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Региональный тур российского конкурса "Менеджер года" подошел к концу. Об этом сообщил телеканал "360".

В конкурсе одержали победу 14 результативных управленцев в сфере информационных технологий и промышленности. Их отметили призами и подарками в московском доме экономистов.

Среди победителей оказалась руководитель Клинского муниципалитета Алена Сокольская. Она более двух лет занимает данную должность. За это время по инициативе Алены Сокольской в подмосковном районе запустили новые котельные и переселили людей из ветхих квартир.