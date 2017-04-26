У жителя Орехово-Зуевского района нашли более килограмма гашиша

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции арестовали 41-летнего мужчину на автобусной остановке в Орехово-Зуевском районе Московской области. Он продал почти 35 грамм гашиша санитару из подмосковной больницы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время обыска в квартире преступника правоохранительные органы изъяли более килограмма наркотического вещества.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.