В Подмосковье сын избил и изнасиловал свою 75-летнюю мать

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции арестовали местного жителя в поселке Туголесский Бор Шатурского района Московской области. Он избил и изнасиловал свою 75-летнюю мать в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая обратилась за помощью в больницу. Правоохранительные органы узнали о случившемся от медицинских работников.

Против сына потерпевшей возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование". Сейчас следователи выясняются обстоятельства инцидента.