В Клину перед 9 мая высадят более 14 тысяч цветов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 14 тысяч цветов высадят в подмосковном Клину перед 9 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Московской области Алены Сокольской.

"Посадку однолетних цветов мы перенесли из-за непогоды на несколько дней. Она пройдет позже обычного. Но теплые дни приближаются, и ко Дню Победы в городе мы высадим более 14 тысяч цветов", – рассказала Алена Сокольская.

В настоящее время бригады цветоводов готовят почву и подкармливают растения. Тюльпаны появятся на улице Чайковского, около мемориала воинской Славы и в сквере "Девочка-грибница".