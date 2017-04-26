Полицейские задержали трех человек за попытку дачи взятки в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали трех человек в Орехово-Зуевском районе. Они пытались дать взятку полицейскому. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Московской области.

"В результате проведенных мероприятий установлено, что 64-летний местный житель выступил посредником в даче взятки в размере 200 тысяч рублей исполняющему обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД за решение вопроса о прекращении проверки", — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как утверждает Татьяна Петрова, полицейский напомнил мужчине, что за взятку его ждет уголовная ответственность. Мужчина проигнорировал предупреждение и снова попытался дать сотруднику полиции деньги. В результате чего преступника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве".

После инцидента двое 30-летних мужчин также попытались откупиться деньгами. Их арестовали и тоже возбудили уголовные дела по статье "дача взятки".