Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с послом Швейцарии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарии в России Ивом Россье. Об этом сообщил телеканал "360".

Во встрече приняли участие представители 13 швейцарских компаний, у которых есть свой бизнес в регионе, и предприниматели, которые хотели бы работать в Подмосковье.

"Мы обсудили с коллегами, которые собираются и дальше инвестировать и развиваться, совместные программы. Со своей стороны мы также готовы к встречным действенным шагам", — прокомментировал Андрей Воробьев.

По словам губернатора Московской области, регион открыт для культурного обмена, образовательных программ и развития экономики.

Во время встречи Андрей Воробьев представил швейцарским инвесторам возможные меры поддержки бизнеса, а также налоговые преференции, которые Московская область может оказать будущим инвесторам.