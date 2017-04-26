Жителям коттеджного поселка Новое Аристово перекрыли въезд к домам

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ЧОП не пускает к собственным домам жителей коттеджного поселка Новое Аристово в Солнечногорском районе Подмосковья. Люди считают, что охранники выполняют поручения управляющей компании, которая самовольно решила обслуживать данное поселение. Об этом сообщил телеканал "360".

Представители управляющей компании подняли тарифы. Теперь обслуживание домов составляет не пять тысяч рублей, а девять или даже 20 тысяч. Если жильцы отказываются платить, то им не разрешают подъехать к дому.

Местные жители не раз писали письма в полицию, прокуратуру и даже суд, но их обращения остались без ответа.